دورة ممفيس.. أولى ألقاب كريستينا

توجت الروسية كريستينا ليوتوفا بأول ألقابها عن 16 عامًا، بإحرازها النسخة الأولى من دورة ممفيس لكرة المضرب «250 نقطة» بعد تغلبها في النهائي الأحد على التشيكية داريا فيدمانوفا 1-6 و6-1 و6-3.

وخاضت اللاعبة اليافعة صاحبة الـ16 عامًا، الصاعدة من التصفيات، أول دورة لها على الإطلاق في دورات رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، وباتت أصغر لاعبة تحرز لقبا فيها منذ الأميركية كوكو جوف في لينتس النمسوية عام 2019.

وبدت كريستينا متأثرة خلال المجموعة الأولى برهبة الحدث، حيث خسرت إرسالها ثلاث مرات، لكنها فرضت سيطرتها بالكامل على منافستها في المجموعتين التاليتين، رغم انتفاضة متأخرة من فيدمانوفا التي كسرت إرسال الروسية عندما كانت متأخرة 2-4 في المجموعة الثالثة، كما أنقذت ثلاث نقاط لحسم المباراة عند تأخرها 3-5.

وفي النهاية، حسمت كريستينا الفوز بعد أكثر من ساعتين بقليل، ما سيسمح لها بأن تتقدم في التصنيف من المركز 229 إلى الـ 126، بعدما بدأت الموسم وهي في المركز 714.