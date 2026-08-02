زيني لـ«الرياضية»: ريان مستمر في أوروبا

أكد لـ«الرياضية» البرازيلي نيني زيني، وكيل أعمال مواطنه ريان فيتور، لاعب بورنموث الإنجليزي فريق الأول لكرة القدم، أن النجم الدولي مستمر في الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زيني بعد التقارير التي ربطت موكله بالهلال السعودي: «ريان فيتور مستمر في أوروبا ولن يغادر الصيف الجاري».

وكانت شبكة «جلوبو» البرازيلية كشفت عن مساعي الهلال للتعاقد مع اللاعب ابن الـ19 عامًا، ليكون بديلًا لمواطنه مالكوم فيليبي، الذي يقترب من مغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الشبكة أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد انطلاق الاتصالات الرسمية بين الهلال وبورنموث، لبحث إمكانية إتمام الصفقة والتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب.

وارتدى ريان قميص بورنموث في 15 مباراة، حيث سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، ودخل قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، إذ لعب ضد هايتي وإسكتلندا واليابان والنرويج، بمجموع 289 دقيقة، لم يسجل وصنع هدفًا واحدًا.

وانضم ريان إلى معسكر فريقه، عقب فراغه من الإجازة التي منحت للاعبين بعد الخروج أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم، وشارك في المواجهة التجريبية أمام أوجسبورج الألماني، الخميس الماضي.