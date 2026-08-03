المرة الـ16.. الأنصار بطل الدوري اللبناني
لاعبو فريق الأنصار الأول لكرة القدم يحتفلون على منصة التتويج بلقب الدوري اللبناني، بعد الفوز على النجمة، الأحد (المركز الإعلامي ـ اتحاد القدم اللبناني)
بيروت ـ رويترز 2026.08.03 | 12:10 am
فاز فريق الأنصار الأول لكرة القدم على منافسه النجمة 2-1 في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري اللبناني، الأحد، ليحرز اللقب للمرة 16 ويصبح أكثر أندية لبنان تتويجًا بالدوري المحلي.
افتتح علي قصاص التسجيل للنجمة في الدقيقة 32 المباراة التي جرت على ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية.
ورد الأنصار عبر هشام خلف الله في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والحاج مالك تال في الدقيقة 57.
وبهذا الفوز، رفع الأنصار رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة متقدمًا على النجمة الذي تجمد رصيده عند 34 نقطة.
وشهد الموسم الجاري توقفًا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان في نهاية فبراير الماضي، قبل أن تُستأنف المنافسات لاحقًا في مايو أيار بصيغة معدلة.