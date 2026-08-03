الهلال.. بشكتاش يتصدر سباق خطف نونيز

أبدت إدارة نادي الهلال مرونة، تجاه إعارة الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وسط تنافس عدة أندية، أتيحت لها الفرصة لدخول السباق دون حصر المفاوضات مع بشكتاش التركي، الذي يتصدر قائمة المفاوضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بشكتاش يُعد الطرف الأكثر جدية حتى الآن، إلا أن انتقال المهاجم الدولي لم يُحسم، إذ تنتظر الإدارة الزرقاء تفاصيل العرض النهائي، متضمنًا قيمة الإعارة ونسبة تحمّل راتب اللاعب، قبل اتخاذ القرار النهائي حيال حسم الأمور.

وبيّن المصدر، أن اعتماد صيغة الإعارة بدلًا من البيع النهائي، قد يوسّع دائرة الأندية الراغبة في ضم نونيز، في الوقت الذي يواصل بشكتاش مفاوضاته مع المهاجم بشأن البنود الشخصية.

ويرتبط نونيز «27 عامًا» بعقد مع الهلال حتى يونيو 2028، وخاض بقميصه 24 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة.