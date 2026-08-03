رئيس الخليج: بارو سليم.. وملف الأجانب انتهى

أوضح المهندس أحمد اخريده، رئيس نادي الخليج والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أن النادي أنهى ملف اللاعبين الأجانب للموسم الرياضي الجديد.

وأكد اخريده أن مفاوضات صفقة الدولي الجامبي موسى بارو استمرت نحو ثلاثة أسابيع.

وقال في تصريح بثه الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»: «يسعدنا اكتمال ملف اللاعبين الأجانب وفق الخطة التي وضعها النادي منذ بداية فترة الانتقالات، ونثق بأن المجموعة التي تم التعاقد معها ستشكل إضافة فنية حقيقية للفريق، بعد أن مرت جميع الصفقات بمراحل دقيقة من الدراسة والتقييم الفني والطبي».

وأضاف: «ملف اللاعبين الأجانب للموسم الجديد ضم خمسة تعاقدات جديدة، هم البرتغالي ميجيل كريسبو، والإسباني عمر ماسكاريل، والمالي كيكي كوياتي، والفرنسي أنجيلو فولجيني، والجامبي موسى بارو، إلى جانب استمرار الحارس البلجيكي أنتوني موريس، والظهير البرتغالي بيدرو ريبوتشو، والمهاجم النرويجي جوشوا كينج ضمن صفوف الفريق».

وبيّن اخريده أن الجامبي بارو جاهز للمشاركة مع الفريق قائلًا :«فيما يتعلق بما يُتداول عن الحالة الطبية للاعب بارو، فإن ما يُثار عن طبيعة إصابته غير دقيق واللاعب عاد بالفعل إلى التدريبات مع فريقه السابق مارس 2026 بعد اكتمال برنامجه العلاجي، ولم يشارك في المباريات الرسمية آنذاك لعدم تسجيله، كما خاض مباراة وتجريبية مع منتخب بلاده والإصابة لم تكن في الرباط الصليبي كما أُشيع، وإنما كانت عبارة عن تمزق في الرباط الجانبي، وقد خضع إلى فحوصات دقيقة في مركز طبي معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» في إيطاليا، وحصلنا على التقرير الطبي الرسمي وتمت مراجعة جميع الصور الإشعاعية من قبل نخبة من المختصين داخل السعودية وخارجها، وأجمعوا على سلامة موضع الإصابة وعودته إلى وضعه الطبيعي».

واختتم حديثه: « وقعنا مع بارو وفق التقارير الطبية الموثوقة وتقييمات متخصصة من أكثر من جهة، لذلك نثق بجميع اختياراتنا، ونتطلع لأن تسهم هذه المجموعة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الموسم المقبل».