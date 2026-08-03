الحزم.. برنامج خاص يجهز بن دبكة

خضع الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب فريق الحزم الأول لكرة القدم، لبرنامج خاص، صباح الإثنين، وذلك بعد إعلان التوقيع الرسمي معه، في صفقة انتقال حر، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وشارك بن دبكة في التدريبات، خلال المعسكر المنظم حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، رفقة زملائه اللاعبين، على أن يستكمل مراحل رفع المخزون اللياقي بعد العودة إلى السعودية.

إلى ذلك، أجرى لاعبو الحزم، صباح الإثنين، تدريبهم الأخير في معسكر طبرقة، على أن تعود البعثة إلى القصيم مساء الثلاثاء، يخضع بعدها الجميع للراحة قبل استئناف التدريبات.

ولعب الحزم خلال مدة المعسكر ثلاث مباريات، أمام شباب بلوزداد الجزائري مرتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي 1ـ1، والثانية دون أهداف، وكسب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى 2ـ0، وذلك تحت إشراف التونسي جلال قادري.

وكانت إدارة الحزم، وقعت سبع صفقات جديدة، إذ تعاقدت مع الغيني موري كوناتي، والتونسي محمد بن حميدة، والراوندي بونور موجيشا، والجزائري سفيان بن دبكة، واللاعبين المحليين، محمد الحمداني، وأيمن الحجيلي، وليد الشنقيطي، وتم تمديد عقدي عبد الله الشنقيطي، ومحمد اليامي.

وأنهت إدارة النادي القصيمي، عقود 10 لاعبين دفعة واحدة، وهم: عبد الرحمن الخيبري، وعبد الهادي الحراجين، وعبد الله العمار، ويوسف المزيريب، والسوري عمر السومة، والبرتغالي فابيو مارتنيز، والإسباني ميجيل كارفاليو، والفرنسي لورينتز روزييه، والمغربي عبد المنعم بوطيل، والجنوب افريقي إلياس موكوانا، فيما تم بيع عقد نواف الحبشي إلى نادي الهلال.

ويفتتح الحزم مشواره في الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة أبها في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، 13 أغسطس الجاري، على أن يحل ضيفًا بعد ثلاثة أيام، على فريق البكيرية في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.