«إسبانية»: برشلونة يضغط الهلال في صفقة كانسيلو

أبدت إدارة نادي برشلونة الإسباني، تفاؤلها، بضم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، وفق صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التعاقد مع كانسيلو، يعتمد على الضغط على إدارة ناديه، لقبول العرض الذي سيتم تقديمه من قبل النادي الإسباني.

وبيّنت، أن برشلونة يميل إلى تقديم عرض يصل إلى ما بين 8-10 ملايين يورو، لشراء المدة المتبقية من عقده، الذي ينتهي في يونيو 2027.

وذكرت أن رغبة كانسيلو بالانتقال إلى برشلونة، وكذلك الألماني هانزي فليك مدرب الفريق، تهدف إلى المحافظة على الظهير الدولي، وتلعب دورًا كبيرًا في عملية الانتقال الدائم.

وكانت إدارة نادي الهلال، أعارت كانسيلو إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، ولعب بقميص «البلوجرانا» 23 مباراة، سجل هدفين، وصنع 3 أهداف، وساعد فريقه في النصف الثاني من الموسم الماضي في تحقيق بطولة الدوري، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.