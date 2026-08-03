الإثنين.. سيدات النصر يبحثن عن نهائي آسيا

يبحث فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، عن تحقيق أول ألقابه الخارجية عندما يواجه الاتحاد الأردني، الإثنين، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية في نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2026.

ويسعى بطل الدوري السعودي إلى تعويض محاولتيه السابقتين في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال آسيا نسختي 2024ـ2025 و 2025ـ2026 بالوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.

ويخوض النصر المواجهة بعدما تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، إثر فوزه على الهلال السوري «5ـ0» ونفط الشمال العراقي «9ـ0»، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، فيما بلغ الاتحاد نصف النهائي بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الأولى بثلاث نقاط، جمعها من فوزه على بنات إف سي الإماراتي «3ـ2»، مقابل خسارته أمام أكاديمية بيروت اللبناني «0ـ1».

وفي حال تجاوز النصر نظيره الاتحاد، سيلاقي في النهائي الفائز من مواجهة الهلال السوري وبنات إف سي الإماراتي.

يُذكر أن النسخة الجارية تُعد الثالثة في تاريخ بطولة اتحاد غرب آسيا لأندية السيدات، بعد تتويج شباب الأردن بلقب النسخة الأولى 2019، والصفاء اللبناني بلقب النسخة الثانية 2022.