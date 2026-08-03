بطل فرنسا يشارك في سباق إسبانيا

أعلن فريق الإمارات-إكس.أر.جي، الإثنين، مشاركة السلوفيني تادي بوجاتشر، بطل سباق فرنسا ​للدراجات، في سباق إسبانيا المقرر تنظيمه أغسطس الجاري.

وأوضح الفريق في بيان صحافي أن بوجاتشر سيقود تشكيلة ‌فريق الإمارات التي ‌تضم أيضًا جواو ​ألميدا، وجاي ‌فاين، وبافل سيفاكوف، وبابلو توريس، ‌وكيفن فيرماركي، ودومين نوفاك، وإيفو أوليفيرا.

وقال بوجاتشر :«يسعدني إعلان عودتي إلى سباق إسبانيا. بلد أحب زيارته ‌والسباق فيه، وأعتقد أن الوقت مناسب للعودة».

وأضاف الدّراج السلوفيني :«الحافز كبير ⁠لإنهاء ⁠العام بأفضل طريقة ممكنة، وسيكون سباق إسبانيا أحد أبرز أهدافي. الفريق قوي، ونأمل في تحقيق نتائج مميزة».

ويبقى سباق إسبانيا هو السباق الكبير الوحيد الذي لم ينجح بوجاتشر، صاحب الـ27 عامًا، في الفوز به، بعدما ‌توج بلقب ‌سباق فرنسا ​5 مرات، ‌وحقق ⁠لقب ​سباق إيطاليا ⁠في 2024.

وخاض بوجاتشر سباق إسبانيا مرة واحدة فقط، عندما سجل ظهوره الأول في السباقات الكبرى 2019.

وينطلق سباق إسبانيا، الذي فاز فيه يوناس فينجارد، العام الماضي، ليصبح ثامن متسابق يفوز بكافة ألقاب السباقات الكبرى الثلاثة، ​في 22 أغسطس ​الجاري، في موناكو.