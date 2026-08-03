دورتموند يخطف موهبة جينك

تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الإثنين، مع اليوناني كونستانتينوس كاريتساس، لاعب فريق جينك البلجيكي الأول لكرة القدم، مدة خمسة أعوام، في صفقة بلغت قيمتها، وفقًا للتقارير، 34 مليون دولار، إضافة إلى حوافز ومكافآت.

وقال كاريتساس في بيان صحافي، بعد الانتقال الرسمي إلى النادي الجديد: «بوروسيا دورتموند نادٍ مميز، وأنا فخور للغاية بارتداء القميص الأسود والأصفر من الآن فصاعدًا».

من جانبه، أوضح أولي بوك، المدير الرياضي في الفريق الألماني، أن كاريتساس إضافة ممتازة لدورتموند، وقال: «سيضيف إلى الفريق بفضل إبداعه وذكائه. هو لاعب يتمتع بمهارات تقنية عالية، ولديه القدرة على إيجاد حلول سريعة في المساحات الضيقة، خاصة في الثلث الهجومي».

ويبلغ كاريتساس من العمر 18 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن أو صانع ألعاب، وسجل ثلاثة أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع المنتخب اليوناني، كما قدم 11 تمريرة حاسمة في 28 مباراة بالدوري، خلال الموسم الماضي.

وكان دورتموند يبحث عن لاعب في خط الوسط، بعد رحيل يوليان براندت، لاعبه المخضرم، الذي غادر الفريق في صفقة انتقال.

ويواصل دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا عام 2024، تحركاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، خلف بايرن ميونيخ، بطل الدوري، كما ارتبط اسمه بالتعاقد مع الشاب سعيد الملا من نادي كولن.