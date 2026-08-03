82 لاعبة يتنافسن في «كيك بوكسينج» المدينة

شهدت منافسات بطولة المدينة المنورة الأولى للكيك بوكسينج للسيدات مشاركة 82 لاعبة، من مختلف الأندية والمراكز الرياضية، وفق ما أوضحه الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في بيان صحافي، الإثنين.

واختتم الاتحاد السعودي للعبة البطولة بتتويج الدكتور أحمد الشهري الفائزين في مختلف الفئات، نيابةً عن أحمد الطويان، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.

وجاءت البطولة بانطلاق أعمال التسجيل والفحص الطبي، وعمليات الوزن في يومها الأول، تلتها التصفيات الأولية، قبل أن تُختتم بالمنافسات النهائية، وتتويج الأبطال.

وتأتي البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للملاكمة والركل الرامية إلى إعداد وتجهيز اللاعبات السعوديات والناشئات، وتوسيع قاعدة ممارسات رياضة الكيك بوكسينج في مختلف مناطق السعودية، بما يسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وتعزيز التنافس الرياضي.

وشهد البرنامج تنظيم بطولات في جدة، ثم منطقة عسير، والشرقية، قبل أن يحط رحاله في المدينة المنورة، ضمن خطة متكاملة يجوب من خلالها الاتحاد مختلف المناطق، بهدف ترسيخ حضور رياضة الكيك بوكسينج، وإتاحة الفرصة للمواهب الوطنية لإبراز قدراتها، واستعدادًا لتجهيز اللاعبات الناشئات للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية.