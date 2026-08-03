سكينر يترك سيدات يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد ​الإنجليزي، الإثنين، الانفصال عن مارك سكينر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بالتراضي، وذلك بعد 5 أعوام قضاها في منصبه، قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «غادر مارك سكينر منصبه ⁠مدربًا لفريق مانشستر يونايتد للسيدات ‌بالتراضي».

وأضاف البيان: «يغادر مارك ‌بعد أن قدم ​مساهمة كبيرة ‌في التقدم المستمر لفريق مانشستر يونايتد ‌للسيدات، ويود النادي أن يشكره بصدق على احترافيته والتزامه وتفانيه طوال فترة عمله في يونايتد، ويتمنى ‌له كل النجاح في المستقبل».

وتولى سكينر، صاحب 43 عامًا، ‌منصبه في 2021، ​وكان ‌يتبقى ⁠أمامه عام ​واحد في ⁠عقده.

ويأتي رحيل سكينر بعد أشهر من ⁠إشارته ⁠إلى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لمواصلة التقدم الذي حققه أخيرًا.

وفي تصريح له عقب وصول يونايتد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، أكد سكينر أن التغييرات ستكون ضرورية ​خلال فترة ​الانتقالات الصيفية.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بمواجهة لندن سيتي في الرابع من سبتمبر المقبل.