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تقوية عضلات

2026.08.03 | 04:34 pm
فرض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تمارين تقوية العضلات للاعبين، ظهر الإثنين، ضمن معسكره الجاري في لشبونة العاصمة البرتغالية (المركز الإعلامي ـ النصر)
تقوية عضلات

تقوية عضلات

تقوية عضلات

تقوية عضلات

تقوية عضلات

تقوية عضلات

تقوية عضلات