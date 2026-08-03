الفتح يدعم صفوفه بالخيبري

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن الخيبري لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028 قادمًا من العلا، وفق ما أعلنه النادي عبر منصة «إكس».

وخاض الخيبري تجربة إعارة الموسم الماضي مع ضمك في دوري روشن السعودي.

ويشغل الخيبري مركز الظهير الأيمن وشارك مع ضمك الموسم الماضي في 23 مباراة لم يسجل أي هدف أو يسهم في الصناعة.

وانطلق الخيبري مع كرة القدم عبر بوابة أحد، وانتقل إلى العلا 2024 ثم أعير إلى الجبيل في الموسم ذاته، وفي الموسم الماضي تمت إعارته إلى ضمك.