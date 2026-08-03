الأهلي.. سانتوس يختبر ترينكاو أمام الاتفاق

يضع البرتغالي روي سانتوس، المدرب المؤقت لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، اللمسات الأخيرة، قبل خوض التجربة الأخيرة أمام الاتفاق، التي تنظم الأربعاء، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص أن المواجهة التي سيحتضنها ملعب النادي بحي الرحاب في جدة، ستشهد الظهور الأول للبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، قادمًا من سبورتنج لشبونة.

وبيّن المصدر ذاته أن سانتوس سيضع الطريقة المناسبة، التي ينوي انتهاجها، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، التي يفتتحها بمواجهة نظيره الدرعية، 13 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره الإعدادي بخوض ست مباريات تجريبية، حقق خلالها فوزًا واحدًا على إف سي بينزجاو بنتيجة 8ـ0، وتعادل أمام ريو آفي 2ـ2 وفولهام 1ـ1، فيما خسر أمام هولشتاين كيل 1ـ4، وفيتوريا جيماريش 1ـ3، وبورتيمونينسي 0ـ2.