ZETA DIVISION وG2 Esports يخطفان بطولة «أوفرووتش»

اختُتمت منافسات بطولتي منتصف الموسم لسلسلة بطولات أوفرووتش «OWCS Midseason Championship» وكول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بتتويج ZETA DIVISION وG2 Esports باللقبين على التوالي.

وحسم ZETA DIVISION نهائي أوفرووتش أمام Twisted Minds بنتيجة 4ـ2، فيما انتزع G2 Esports لقب وورزون ريسيرجنس بعد نهائي امتد إلى 11 مباراة.

ويمثل هذا التتويج ثاني ألقاب كيم دونج هيون «Proper» في منافسات أوفرووتش ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما أحرز اللقب مع فريق Team Falcons العام الماضي، ونال حينها أيضًا جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعد انتقاله إلى ZETA DIVISION خلال فترة الانتقالات، عزز«Proper» مكانته بين أكثر اللاعبين تتويجًا في هذه الحقبة من اللعبة، بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة فريقه إلى أول ألقابه الدولية الكبرى، محققًا بذلك لقبه الشخصي الثالث.

ودخل «Proper» البطولة باعتباره أحد أبرز المرشحين للتألق، مستندًا إلى مستواه مع Team Falcons في النسخة الماضية، ولم تخيب التشكيلة الكورية الجنوبية التوقعات. وفرض ZETA DIVISION هيمنته على منافسات بطولة منتصف الموسم، ولم يخسر سوى خريطة واحدة أمام Geekay Esports في طريقه إلى النهائي، مؤكدًا على مكانته كأحد أقوى الفرق المشاركة.

وشكلت المباراة النهائية أمام Twisted Minds، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين السعوديين، اختبارًا حقيقيًا لقدرات ZETA DIVISION.

واتسمت المواجهة بتكافؤ كبير، إذ تبادل الفريقان الفوز في أول أربع خرائط، بعدما نجح كل منهما في حسم الخريطة التي اختارها.

وبعد تقدم ZETA DIVISION بحسم الخريطة الخامسة، أنهى الفريق الياباني المباراة في الخريطة السادسة بعدما فرض سيطرة كاملة على خريطة Eichenwald التي اختارها Twisted Minds، ليحسم السلسلة 4ـ2 ويتوج باللقب.

وحصل لاعب ZETA DIVISION كيم جين سيو «shu» على جائزة أفضل لاعب من سوني «SONY MVP» في البطولة، وذلك تقديرًا لأدائه طوال المنافسات، إلى جانب مكافأة مالية إضافية قدرها 25,000 دولار.