هندرسون.. ثالث صفقات تشيلسي الإنجليزية

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، الإثنين، مع جوردان هندرسون، لاعب الوسط، لمدة عامين قادمًا من برنتفورد في صفقة انتقال مجانية.

وبات هندرسون ثالث لاعب إنجليزي ينضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية، بعد مورجان روجرزد، لاعب خط الوسط، قادمًا من أستون فيلا في صفقة قياسية، والمهاجم داني ويبليك من برايتون.

كما أصبح هندرسون رابع أكبر اللاعبين سنًا، الذين تعاقد معهم تشيلسي تاريخيًا، بعمر 36 عامًا وشهر، وشاركه في القائمة ويلبيك، الذي حل سابعًا بـ 35 عامًا وثمانية أشهر، علمًا أن أكبرهم هو الحارس الأسترالي مارك شوارزر، الذي وصل من فولهام في 2011 بعمر 40 عامًا وتسعة أشهر.

وقال هندرسون في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي: «نظرًا لحجم النادي، والمدرب الذي أكن له إعجابًا كبيرًا، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لم أستطع رفضها، كما تأثرت كثيرًا برغبة الملاك الشديدة في أن يتألق تشيلسي ويسير في الاتجاه الصحيح».

بدأ هندرسون مشواره مع سندرلاند، وكانت أول مباراة احترافية له على ملعب «ستامفورد بريدج» ضد تشيلسي في نوفمبر 2008.

وبعد فترة إعارة إلى كوفنتري سيتي، حجز هندرسون مكانه بالفريق الأول لسندرلاند، ولعب 79 مباراة، وخاض اللاعب أول مباراة له مع المنتخب، قبل انضمامه إلى ليفربول في يونيو 2011.

وفي ملعب «أنفيلد»، رسّخ هندرسون مكانته لاعبًا أساسيًا، وفي يونيو 2015، عين قائدًا للفريق بعد رحيل ستيفن جيرارد.

وبقيادة هندرسون، حقق ليفربول دوري أبطال أوروبا عام 2019، وتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا في الموسم التالي.

كما فاز هندرسون بكأس الاتحاد، وكأسين للرابطة، ودرع الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مع ليفربول قبل أن يوقع مع الاتفاق السعودي، لكن تجربته لم تستمر سوى ستة أشهر، بعدها رحل إلى أياكس أمستردام الهولندي، ثم إلى برينتفورد الذي مثّله في 34 مباراة.

دوليًا يملك 91 مباراة، وكان جزءًا من التشكيلة التي احتلت المركز الثاني في يورو 2020 والثالث بكأس العالم 2026، التي ظهر فيها ست دقائق فقط أمام المكسيك في دور الـ 16.

ويبدأ تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر، مباريات الدوري بمواجهة فولهام، 24 أغسطس.