الشباب يودع النمسا بثلاثية

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الرابعة بالفوز على مولودية الجزائر 3ـ1، الإثنين، ضمن معسكره الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وتكفَّل بثلاثية «الليوث» الفرنسي ياسين عدلي، والبلجيكي يانيك كاراسكو، الذي أحرز هدفين.

ودخل الشباب المواجهة بتشكيل مكون من محمد المحاسنة، محمد الثاني، تين يدفاي، مامادو باري، حسين الصبياني، علي الأسمري، ياسين عدلي، جوش براونهيل، همام الهمامي، كاراسكو، وكارلوس جونيور.

وسجل الفريق العاصمي ثالث انتصاراته في اختبارات النمسا بتجاوزه النصر الإماراتي والأهلي ومولودية الجزائر، بينما تعادل أمام بوليتكنيكا الروماني.

ويدشِّن الفريق الشبابي موسمه بمواجهة القادسية، 13 أغسطس المقبل، على ملعبه «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.