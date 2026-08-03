«آسيان».. فيتنام تلامس نصف النهائي.. وكمبوديا تسجل الانتصار الأول

فاز المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم، الإثنين، بثلاثية نظيفة على مضيفه الإندونيسي، ليتصدر المجموعة الأولى من بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ويقترب من نصف النهائي.

تقدم الضيوف في الدقيقة السادسة بواسطة نجوين فان الذي إنفرد بالمرمى بعد تمريرة من نجوين هوانج.

وبعد تسع دقائق، ضاعف الضيوف النتيجة بهجمة مرتدة خاطفة بعد أن مرر لي فام ثانه لونج كرة من عمق ملعبه إلى الجهة اليسرى باتجاه هاي لونج، الذي سددها نحو المرمى متجاوزًا ناديو.

ونادرًا ما شكلت إندونيسيا خطورة على دفاع فيتنام المنظم، وقبل 19 دقيقة من نهاية المباراة، أضاف شوان سون الهدف الثالث ليقضي على آمال أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.

وبهذه النتيجة رفعت فيتنام رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، لتتقدم على سنغافورة بفارق الأهداف، بينما تحتل إندونيسيا المركز الثالث متأخرة بفارق نقطة واحدة.

وستواجه فيتنام منافستها كمبوديا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الجمعة، بينما تستضيف سنغافورة إندونيسيا.

ويتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأولين في المجموعة إلى أدوار خروج المغلوب.

وفي مباراة أخرى، لحساب المجموعة نفسها فازت كمبوديا 3-0 على تيمور الشرقية في بنوم بنه.

افتتح المهاجم هاف سونكت التسجيل برأسية متقنة بعد تمريرة عرضية أرسلها فات سوخا من الجهة اليسرى «16»، ثم ضاعف اللاعب نفسه النتيجة بتسديدة مباشرة «63». واختتم مون رادو الثلاثية برأسية «90».

وبهذه النتيجة، احتلت كمبوديا المركز الرابع بثلاث نقاط، وابتعدت عن المنافسة على أحد المركزين الأولين رغم تبقي مباراة واحدة لها. أما تيمور الشرقية، فأنهت مبارياتها الأربع دون رصيد.