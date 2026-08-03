«الشراسة» يمثّل السعودية في «ألعاب المستقبل»

يُمثِّل فريق الشراسة «The Vicious» السعودية في بطولة «ألعاب المستقبل» 2026 التي تستضيفها أستانا، العاصمة الكازاخستانية، إذ يشارك ضمن منافسات كرة القدم «الفيجيتال» التي تمزج بين مباراةٍ إلكترونيةٍ عبر لعبة «UFL»، وأخرى فعليةٍ بنظام كرة القدم الخماسية، ويُحسَم الفائز بمجموع نتيجة المباراتين.

وتُعدُّ البطولة من أبرز الأحداث العالمية في الرياضات «الفيجيتالية»، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعبٍ من نحو 50 دولةً، وتهدف إلى دمج الرياضات الإلكترونية بالأداء البدني، وتقديم نموذجٍ جديدٍ للمنافسات الرياضية، يجمع بين العالمَين الرقمي والواقعي، بما يعزز الابتكار الرياضي، ويواكب تطور هذا القطاع عالميًّا.

ويخوض فريق الشراسة البطولة بتشكيلةٍ تضمُّ عددًا من نجوم الكرة السعودية، يتقدَّمهم عبد الله الزوري، وعبد العزيز الدوسري، ومصطفى بصاص، إلى جانب محمد سمكري وحسان باتايه، لاعبَي كرة القدم الخماسية. وتستهدف المشاركة تمثيل السعودية في المحفل العالمي، والمنافسة على اللقب.

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها أبو ظبي عام 2025، سجَّلت أرقامًا لافتةً، منها 461 مليون مشاهدةٍ حول العالم، و652.8 مليون وصولٍ إعلامي عبر أكثر من 2500 مادةٍ صحافيةٍ، إضافة إلى 564 مليون وصولٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما استقطبت نحو 41 ألف متفرجٍ، 83% منهم دون سن الـ 30، ما يعكس النمو المتسارع للبطولة، وحضورها العالمي المتزايد.