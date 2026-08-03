بعد معسكر النمسا.. الشباب راحة يومين

منح الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، لاعبيه راحةً لمدة يومين عقب نهاية المعسكر الإعدادي في النمسا، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وتغادر بعثة الشباب النمسا، الأربعاء، متجهةً إلى الرياض، العاصمة السعودية، قبل أن يحصل اللاعبون على راحةٍ قصيرةٍ، يعقبها استئناف التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم الفريق معسكره الخارجي، الاثنين، بفوزٍ على مولودية الجزائر 3ـ1 في رابع وآخر مبارياته التجريبية. وسجل الإسباني يانيك كاراسكو هدفين، فيما أضاف ياسين عدلي الثالث، ليُنهي «الليوث» برنامجهم الإعدادي بانتصارٍ.

وشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا، تضمَّن حصصًا بدنيةً وفنيةً يوميةً، إلى جانب تطبيق عددٍ من الأفكار التكتيكية التي يسعى ليتش إلى ترسيخها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.