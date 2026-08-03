صيف جدة.. فعاليات ترفيهية وتجارب مبتكرة

تشهد محافظة جدة حراكًا سياحيًا وترفيهيًا لافتًا بعد نجاح الفعاليات الصيفية الكبرى في جذب آلاف الزوار من داخل السعودية وخارجها، مقدمةً تجارب مبتكرة تجمع بين المغامرة، والفن، والترفيه العائلي في أجواء حماسية.

وتتصدر فعاليات هذا الصيف منطقة «غابة العجائب» (Wonder Jungle)، وهي منطقة تفاعلية مغلقة ومكيفة بالكامل تتيح للزوار خوض مغامرات فريدة ومباشرة مع الحيوانات الطليقة، وحضور عروض مسرحية غامرة، إلى جانب تناول الطعام وسط ديكورات مستوحاة من تفاصيل الأدغال الأفريقية الخلابة ومناطق الألعاب والمهارات الفريدة.

وأصبحت المدن المائية الوجهة المفضلة للعائلات، حيث يشهد منتجع «سيان ووتر بارك» (Cyan Water Park) في أبحر الشمالية إقبالًا قياسيًا على ألعابه المائية الضخمة والمطورة، كما تواصل الوجهات الترفيهية الكلاسيكية مثل: ملاهي الشلال، التي تقدم ليالٍ مفعمة بالحيوية من خلال حزمة ألعاب مخصصة لكافة الأعمار وعروض ترفيهية حية على مدار الأسبوع.

وفي مجال العروض الفنية الحية والليالي الشاطئية الساحرة، تحتضن جدة سلسلة من الحفلات الموسيقية الحية ومسرح الكوميديا «الستاند أب كوميدي» التي يحييها نخبة من النجوم العرب والعالميين.

وعلى صعيد الشواطئ، يقدم شاطئ «أورا بيتش» (Oura Beach) ومنتجع القرية تجارب استثنائية لليالي الصيف الشاطئية، تجمع بين الرياضات البحرية والموسيقى والاسترخاء على واجهة جدة البحرية.