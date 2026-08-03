سعدان يسجل ويوقع العقد الجديد

وقّع المغربي مروان سعدان، مدافع فريق الفتح الأول لكرة القدم، عقدًا يبقيه في النادي الأحسائي حتى صيف عام 2027.

وأعلن «النموذجي» عن الإبقاء على قائد الفريق بعقد لمدة موسم واحد، مساء الإثنين، بعد التعادل 1-1 مع ماربيا الإسباني في مباراةٍ تجريبية.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، لعِب سعدان المباراة وأحرز هدف فريقه الوحيد، بعدما حُسِم في وقتٍ سابقٍ أمر استمراره في النادي.

وانتهى عقد المغربي بعد موسم 2025-2026، واستقر الفتح على منحه عقدًا جديدًا يمتد إلى الصيف المقبل، وهو ما كشفته «الرياضية» نقلًا عن مصادر خاصة، في 23 يوليو الماضي.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى الفريق في صيف 2019، ومثّله على مدى سبعة مواسم في 200 مباراة، بواقع 185 في دوري المحترفين و15 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز سعدان 16 هدفًا لصالح «النموذجي» وصنع 5، حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي.

وبالتعادل مع ماربيا، ينتهي معسكر الفتح، الذي يدربه خالد العطوي، في إسبانيا، وتعود بعثته الثلاثاء إلى السعودية.