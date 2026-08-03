بلعيد يعزز صفوف التعاون

وقعت إدارة نادي التعاون مع الجزائري زين الدين بلعيد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من شبيبة القبائل خلال الموسم الرياضي الجديد، وفق ما أعلن النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان النادي، أبرمت إدارة التعاون برئاسة بدر الغنام عقدًا مع المدافع الجزائري يمتد لثلاثة مواسم رياضية.

ونشرت «الرياضية» الجمعة الماضية عن أن إجراءات التأشيرة للمدافع الدولي صاحب الـ27 عامًا حرمته من الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للفريق القصيمي في مدينة ميرلو الهولندية، ما أجبر الإدارة على تأجيل إعلان الصفقة حتى العودة إلى بريدة.

وبدأ بلعيد تجربته الاحترافية الأولى في عمر الـ 20 عامًا، مع حسين داي الجزائري موسم 2019ـ2020، ولعب بقميصه 23 مباراة، قبل الانتقال إلى اتحاد العاصمة 2023ـ2024، حينها شارك بصفوفه في 137 مباراة.

وفي الموسم قبل الماضي، خاض تجربة احترافية خارج الجزائر مع سينت ترويدن البلجيكي، ولعب 23 مباراة قبل العودة إلى بلاده.

وفي الموسم الماضي، شارك مع شبيبة القبائل في 33 مباراة.

ويملك بلعيد، 19 مباراة دولية، ودافع عن ألوان «محاربي الصحراء» في نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، وشارك أمام الأردن والنمسا، وحل في مقاعد البدلاء أمام الأرجنتين وسويسرا.

وكان التعاون اختتم، الخميس، معسكره في ميرلو بعد أن خاض خلاله 4 مواجهات تجريبية انتصر في اثنتان منها على الدحيل القطري وهيلموند الهولندي، بينما انتهت اثنتان بالتعادل مع يوبين البلجيكي، والوصل الإماراتي.