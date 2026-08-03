تعود بعد 141 يوما.. جدة تحتضن ثامن حفلات أنغام السعودية

سجلت الفنانة المصرية أنغام حضورًا لافتًا على المسارح السعودية خلال 2026، بعدما أحيت 7 حفلات في الرياض وجدة والعلا، وسط إقبال جماهيري كبير رفع شعار «كامل العدد» في كل مرة.

وتستعد «صوت مصر» لإحياء حفل غنائي جديد لأنغام برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا 14 أغسطس، الجاري في أمسية طربية تشهد أول حفل تقدم فيه أغنيات ألبومها الجديد «دي روحي» بعد طرحه رسميًا، لتكون جدة المحطة الأولى لانطلاق العمل أمام الجمهور، بقيادة المايسترو هاني فرحات، لتواصل الفنانة المصرية حضورها الفني المتصاعد داخل السعودية.

وتنوَّعت مشاركات «صوت مصر» بين الليالي التكريمية والحفلات الجماهيرية، إذ ظهرت في الرياض على مسارح محمد عبده أرينا، أبو بكر سالم، ومركز الملك فهد الثقافي، كما حضرت في جدة عبر مسرح عبادي الجوهر، إضافة إلى إطلالة خاصة في العلا.

وقدَّمت أنغام، خلال حفلاتها، باقة من أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري واسع، خاصة مع الأغاني التي ارتبط بها الجمهور السعودي خلال الأعوام الماضية، إلى جانب تقديم أعمال جديدة على المسرح.

ومن المنتظر أن تجمع الأمسية الغنائية بين أحدث أغنيات أنغام وأبرز أعمالها التي صنعت مسيرتها الفنية، وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله الأمسية من مفاجآت.

وتعد حفلات أنغام في السعودية خلال العام الجاري امتدادًا لحضورها المتصاعد في الفعاليات الفنية الكبرى، بعدما أصبحت من الأسماء الأكثر حضورًا في المواسم الغنائية داخل السعودية.

ويضم ألبوم أنغام 4 أغنيات جديدة: غنية «دي روحي» من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، ميكس خالد سند وماستر أمير محروس، و«بُعدك وجع» من كلمات عليم، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع و الرؤية الموسيقية لـ أنغام، و«محاصرني» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ميكس وهندسة صوتية خالد سند وماستر أمير محروس، وأغنية «مسافرة بعيد» من كلمات محمود عصام حمزة، ألحان عزيز الشافعي، ميكس وماستر طارق مدكور.

وتعود أنغام إلى جدة مرة للمرة الثانية خلال العام الجاري بعدما أحيت حفل جدة ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك على مسرح عبادي الجوهر أرينا في 26 مارس الماضي.

وتواصل بنش مارك تقديم تجارب فنية استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا، باستضافة أبرز نجوم الغناء العربي في فعاليات تعزز مكانة جدة كوجهة رئيسية للحفلات الموسيقية الكبرى.