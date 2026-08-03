الهلال يتعادل

تعادل فريق الهلال الأول لكرة القدم 3ـ3 مع نظيره الأهلي القطري، الإثنين، في آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في النمسا، استعدًادا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)