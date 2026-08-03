سيلفا: لا أحد يرفض الريال.. ومورينيو معلمي الجديد

شارك لاعب الوسط البرتغالي الدولي بيرناردو سيلفا الإثنين في أول حصة تدريبية له مع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بعد وصوله في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات على قناة النادي التلفزيونية بعد التدريب: «إنه شعور مميز للغاية، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا. لا داعي للحديث عن هذا النادي لأن تاريخه يتحدث عن نفسه».

وأضاف سيلفا الذي شارك في كأس العالم الأخيرة: «بعد أن لعبت ضده مرات عديدة، أدركت أهمية النادي وروعة الوجود فيه، وعظمة اللعب على ملعب سانتياجو برنابيو. وعندما تلقيت عرض الريال، كان من المستحيل الرفض، ولم أتردد لحظة».

واستطرد: «قربي من عائلتي، من البرتغال، وثقافتنا المتشابهة، كلها عوامل ساعدتني. لكن حلم اللعب لأعظم نادٍ في تاريخ كرة القدم، كما تشهد ألقابه، هو شرف عظيم».

وأوضح سيلفا أنه يشعر بالتعب بعد الحصة التدريبية التي وصفها بالصعبة، لكنه سعيد بملاقاة زملائه الجدد الذين لعب ضد بعضهم مرات كثيرة.

وعن العمل تحت قيادة مواطنه مورينيو، بعد أعوام طويلة مع الإسباني بيب جوارديولا في السيتي، أشار سيلفا إلى أن المنافسة الطويلة معه إبان عمله في الدوري الإنجليزي، تحولت الآن إلى شراكة.

وقال: «إنه مدرب له مكانة كبيرة في كرة القدم البرتغالية. منذ صغري، كنا نتابع فرقه باستمرار، وقد رفع اسم البرتغال دائمًا إلى أعلى المستويات. أنا سعيد جدًا بالبدء معه والتعلم منه».

ولفت سيلفا إلى أنه لاعب متعدد الاستخدامات، وسيبذل قصارى جهده ويحاول دائمًا أن يكون متاحًا في مختلف المراكز لمساعدة الفريق.

وكان المهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي إبراهيم دياز شاركا في التدريبات للمرة الأولى بعد انقضاء الإجازة الممنوحة لهما إثر مشاركتهما في كأس العالم.