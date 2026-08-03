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الشباب يكسب

2026.08.03 | 11:31 pm
كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الرابعة بالفوز على مولودية الجزائر 3ـ1، الإثنين، ضمن معسكره الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الشباب)
الشباب يكسب

الشباب يكسب

الشباب يكسب

الشباب يكسب

الشباب يكسب

الشباب يكسب