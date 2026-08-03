الشباب يكسب

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الرابعة بالفوز على مولودية الجزائر 3ـ1، الإثنين، ضمن معسكره الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الشباب)