مسائية النصر

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية مسائية خلال معسكره الإعدادي في لشبونة العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)