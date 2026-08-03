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مسائية النصر

2026.08.03 | 11:32 pm
أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية مسائية خلال معسكره الإعدادي في لشبونة العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)
مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر