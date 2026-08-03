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هامة طويق

2026.08.03 | 11:35 pm
توَّج الفائزون بكأس «هامة طويق» منافسات السباق الثاني من سباقات موسم الطائف 2026 في ميدان الطائف للهجن مع مجموع جوائز 1.540.000 ريال موزَّعةٍ على 16 شوطًا، الإثنين (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)
هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق

هامة طويق