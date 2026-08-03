صغار الطائرة.. 16 لاعبا يستعدون لـ «العربية»

أنهى المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة، الإثنين، يومه التدريبي الثاني ضمن معسكره الجاري استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس.

وبدأ اللاعبون معسكرهم التحضيري، الذي تستضيفه المنطقة الشرقية، بتنفيذ تمارينَ مكثفةٍ على ملعب صالة الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف.

واستدعى المدرب البرتغالي ألبرتو تشابار 16 لاعبًا للمعسكر، وفق ما جاء على حساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة (إكس) هم بسام العتيبي، علي البيك، حسن الغلاب، قاسم الطوال، كرار آل عبد المحسن، عيد الدوسري، تركي دوشي، السجاد القرقوش، فهد السهلي، علي العواد، هاشم آل زواد، عبد الرحمن مرغلاني، علي العوامي، طاهر الجنوبي، خالد الدعليج وكايد بن شري.