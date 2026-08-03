بايرامي.. التعاون يضم «تاريخي اليورو»

وقعت إدارة نادي التعاون من الألباني نديم بايرامي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد وفق ما نشره الحساب عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

ووقع بايرامي صفقة انتقاله إلى التعاون قادمًا من رينجرز الإسكتلندي بعد بقاء عام واحد في عقده وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وأصبح بايرامي خامس لاعب ألباني يخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008-2009.

ويجيد بايرامي «27 عامًا» اللعب في مركز صانع الألعاب، كما يستطيع شغل مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

وبدأ بايرامي مسيرته الكروية في أكاديمية جراسهوبرز السويسري، قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2017، ثم انتقل إلى إمبولي الإيطالي في صيف 2019، حيث برز بصورة لافتة وأسهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيري A» بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2020-2021.

وبعد ثلاثة مواسم ناجحة مع إمبولي، انتقل إلى ساسولو في عام 2023، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الملاعب الإسكتلندية بانتقاله إلى رينجرز خلال صيف 2024، مقابل صفقة قُدرت بنحو 3.5 ملايين جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل بايرامي جميع الفئات السنية لمنتخب سويسرا، قبل أن يقرر تمثيل منتخب ألبانيا الأول عام 2021، وخاض معه أكثر من 45 مباراة دولية، سجل خلالها 7 أهداف.

كما دخل تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعدما سجل في شباك إيطاليا بعد 23 ثانية فقط، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة.