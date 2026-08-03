بدء مقابلات متطوعي كأس آسيا.. والمتقدمون 30 ألفا

انطلقت في مدينة الخُبر المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لراغبي التطوع في كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل.

وشَهِد برنامج متطوعي البطولة إقبالًا واسعًا منذ فتح باب التسجيل، مستقطبًا 30 ألف طلب، فيما يستمر التقدّم حتى 31 أغسطس الجاري.

وتشمل المرحلة الأولى، التي بدأت الأحد واستمرت الإثنين، إجراء أكثر من 3000 مقابلة شخصية في الخبر على مدى 10 أيام، ضمن برنامجٍ يمتد لشهرين، ويتضمن لاحقًا إجراء أكثر من 5000 مقابلة في الرياض، وأكثر من 3000 في جدة، تمهيدًا لاختيار المتطوعين وتوزيعهم على 20 مسار عمل.

وبعد المقابلات، يخضع المجتازون، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، إلى برامج تدريبية ميدانية متخصصة، تشمل مسارات العمليات التشغيلية والإعلام والتنظيم، بهدف تأهيلهم لأداء مهامهم خلال البطولة.

وبرنامج المتطوعين إحدى الركائز الرئيسة في منظومة استضافة البطولة، ويدعم الجوانبَ التشغيلية والتنظيمية، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات والجماهير والإعلاميين، فيما يتيح تسجيل الساعات التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وتستضيف مدن الرياض وجدة والخبر كأس آسيا، التي يخوضها 24 منتخبًا، يتنافسون في 51 مباراة على ثمانية ملاعب، في أول استضافة سعودية للبطولة القارية.