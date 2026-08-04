تحت الرطوبة

وسط درجات رطوبة عالية خاض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم حصة تدريبية الإثنين في معسكره التحضيري بهونج كونج، استعدادًا لرحلته التي تنطلق الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية لمواجهة فريق نجوم الدوري المحلي يوم الأربعاء، ثم تختتم الرحلة بمواجهة أتلتيكو مدريد الأحد. ومع اقتراب مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بعد أقل من أسبوعين، في مواجهة أرسنال بطل الدوري، يعمل الإيطالي إنزو ماريسكا المدرب الجديد بسرعة على إعداد لاعبيه للموسم المقبل. (المركز الإعلامي ـ مانشستر سيتي)