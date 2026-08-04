تجديد عقد فينيسيوس.. الريال يخشي سيناريو مبابي.. وأرسنال يراقب

يستعد البرازيلي فينيسيوس جونيور لإجراء محادثات بشأن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني الأسبوع الجاري، وسط اهتمام مستمر من أرسنال الإنجليزي، فيما وصفت إذاعة «ماركا» تأخر الوصول لاتفاق مع اللاعب بالفشل الإداري الخطير، ويهدد برحيله مجانًا.

وعاد الجناح فينيسيوس «26 عامًا» إلى تدريبات فريقه، الإثنين، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد كأس العالم. ولم يتبق سوى عام واحد على عقده في «سانتياجو برنابيو»، ويدرس بطل الدوري الإنجليزي إحضاره إلى ملعب «الإمارات»، في عملية لن تكون سهلة في ظل تمسك الريال به.

وأوضح موقع صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية الإثنين، أن جميع الخيارات متاحة حاليًا قبل بدء المفاوضات بين وكلاء فينيسيوس وفلورنتينو بيريز رئيس الريال. وتشير مصادر إلى أن لا خلاف حول الراتب، إلا أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن مكافأة التوقيع المحتملة.

وكشف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بعد المباراة التجريبية ضد جيرونا الأحد: «نتوقع حدوث تحركات في الأسابيع القليلة المقبلة، بالطبع.. نريد أن نتحسن مثل أي فريق آخر، ويمكنكم أن تروا سوق الانتقالات ومنافسينا. لن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا طموح كبير».

ووفقًا لمصادر مقربة من موقع «بي بي سي سبورت» فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد للريال حريص على الاحتفاظ بجناحه الأيسر، وهي رغبة متبادلة، لكن مع انتهاء عقده الصيف المقبل، يخاطر ناديه بخسارته مجانًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الموقع أن اللاعب يريد أن يحظى بالتقدير كنجم أول من الناحية المالية، خاصة بعد أن حمل الفريق على كتفيه لأعوام قبل وصول كيليان مبابي، كما يؤمن. لكن ذلك يتعارض مع التقاليد الراسخة التي يتبعها النادي في الحفاظ على هيكل رواتبه والتي يتصدرها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

من جهة أخرى، عدت إذاعة صحيفة «ماركا» الإسبانية الإثنين، والمقربة من الريال، عدم التمكن حتى الآن من تجديد عقد فينيسيوس فشلًا إداريًا فادحًا.

وأثار الموضوع انقسامًا بين محللي الإذاعة، الذين اتفقوا خلال مشاركتهم في برنامج «لا تربيو» على أمر واحد وهو أن فينيسيوس لن يرحل الصيف الجاري، لكن الخطر الأكبر يكمن في انتهاء عقده، ورحيله مجانًا.

ويعتقد المشاركون أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، مع إقرارهم بوجود «شيء ما ينقص» للإعلان الرسمي عن تجديد العقد.

كما طُرح سيناريو مفاده أن البرازيلي قد يقلد الاستراتيجية التي اتبعها مبابي في باريس سان جيرمان: إكمال عقده والتفاوض بحرية مع نادٍ آخر.

وأوضح ميجيل سيرانو أن المشكلة الكبيرة التي قد تواجه الريال، إذا قرر فينيسيوس عدم التجديد وانتظر حتى يناير للتفاوض مع أي نادي آخر.

ويعتقد أنه إذا اختار «فيني» الرحيل مجانًا من النادي لطالما حماه وعامله كنجم حقيقي، فسيتعين عليه أن يعيش موسمًا كاملًا تحت ضغط اجتماعي كبير، وعليه أن يشرح للجماهير سبب رحيله مجانًا.

ورأى العديد من المشاركين أنه بعد الدعم الذي تلقاه اللاعب على مر السنين من النادي، فإن أفضل طريقة لإظهار التزامه تجاه ريال مدريد هي تجديد عقده في أقرب وقت ممكن.