أربيلوا يربط جارسيا وبالاسيوس بفولهام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني بعقدين لمدة خمسة مواسم، ليجتمعا مع مدربهما السابق ألفارو أربيلوا.

وسجل جونزالو «22 عامًا»، الذي بدأ مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد، 13 هدفًا في 51 مباراة خاضها مع ريال مدريد في جميع المسابقات، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في عام 2024.

وسجل اللاعب ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع الريال في الموسم الماضي، النصف الأخير منها كان تحت قيادة ألفارو أربيلوا.

وكانت أبرز إنجازاته الموسم في الفوز الساحق 5-1 على ريال بيتيس.

أما صانع الألعاب بالاسيوس «21عامًا» فوقع عقدًا حتى يونيو 2031، مع خيار النادي لتمديده لمدة عام.

وعندما تولى أربيلوا مسؤولية الفريق الرديف للنادي، أصبح بالاسيوس عضواً رئيسًا ، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة. ومنح المدرب لاعبه فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في أول مباراة له مدربًا الريال، وهي واحدة من سبع مباريات خاضها في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وعبّر توني خان نائب الرئيس ومدير كرة القدم والرياضة في النادي عن إعجابه باللاعبين وأبدى حماسه لقدومها واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضح أنهما سيكونان إضافة رائعة للفريق تحت قيادة ألفارو».