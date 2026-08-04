نيمار يرفض الحديث عن الاعتزال.. ووالده يستبعد الأمر

رفض الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق سانتوس الأول لكرة القدم، الثلاثاء، الحديث عن اعتزاله عند انتهاء عقده مع ناديه، في حين أكّد والده أنه سيواصل لعب كرة القدم.

وأنهى النجم، البالغ 34 عامًا، مسيرته الدولية بقميص منتخب البرازيل عقب خسارة «سيليساو» في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام النرويج، في مباراة شهدت تسجيله ركلة جزاء قلّص بها الفارق من دون جدوى 1ـ2، قبل خروجه باكيًا بعد صافرة النهاية. ولا يزال نيمار مرتبطًا بعقد مع ناديه المفضل حتى ديسمبر المقبل.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل في تصريح ردًا على سؤال بشأن مستقبله، خلال مزاد خيري نظمه بنفسه في مدينة ساو باولو: «عندما ينتهي عقدي، سأفكر في البقاء مع سانتوس، أو الرحيل، أو التوقف عن اللعب. لا أعرف حقًا ما الذي سأفعله».

وأضاف اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي، الذي أثقلته سلسلة من الإصابات في الأعوام الأخيرة: «نمضي خطوة خطوة، مباراة تلو الأخرى. أشعر أنني بحالة بدنية جيدة».

وطُرح السؤال عينه على نيمار دا سيلفا سانتوس، والده ووكيل أعماله، فأجاب مازحًا: «يعشق نيمار لعب كرة القدم، وماذا سيفعل غير ذلك؟ لا يحمل شهادة في الطب بعد، لذا سيواصل اللعب».

وغالبًا ما يتعرّض نيمار للسخرية بسبب نمط حياته، إذ واجه أخيرًا انتقادات حادة لمشاركته في بطولة للبوكر، تزامنًا مع خوض زملائه في الفريق مباراة في كوبا سود أمريكانا في فنزويلا.

ومن المقرر أن يواجه سانتوس، الأسبوع المقبل، ماكارا الإكوادوري في دور الـ16 من البطولة عينها.