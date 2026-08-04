نهضة بركان يخطف قاهر الإسبان

‬أعلن نادي نهضة بركان المغربي، الثلاثاء، تعيين بيدرو ليتاو بريتو، الشهير بـ«بوبيستا» مدرب منتخب الرأس الأخضر، الذي قاد هذه الجزيرة الصغيرة إلى دور الـ 32 في مشاركتها الأولى بكأس العالم، الشهر الماضي، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل ‌عقده، لكن ‌التعيين جاء بعد ‌مفاوضات مطولة ⁠تضمنت احتمال بقاء «بوبيستا» في منصب مدرب الرأس الأخضر والجمع بين المنصبين.

ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب «56 عامًا» من المتوقع أن يستقيل من منصبه مع الرأس ⁠الأخضر في الأيام القليلة ‌المقبلة.

وفاز نهضة ‌بركان بلقب الدوري المغربي عام ‌2025، وحل وصيفًا لبطل المغرب الفاسي، الموسم الماضي.

كما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الموسم الماضي، وسيشارك مرة أخرى بأهم مسابقة للأندية في القارة، الموسم الجديد.

وحصل «بوبيستا» على لقب أفضل مدرب إفريقي عام 2025، بعد أن نجح في قيادة الرأس الأخضر إلى كأس العالم.

وحقق المنتخب نتائج مفاجئة بتعادله مع إسبانيا وأوروجواي والسعودية في البطولة التي نظمت في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 3ـ2 بعد الوقت الإضافي في دور الـ 32.