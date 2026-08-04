الشباب يدعم الفئات السنية بـ3 صفقات

وقعت إدارة نادي الشباب ثلاثة عقود احترافية لتدعيم فرق الفئات السنية لكرة القدم بالنادي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وأبرمت إدارة النادي العاصمي عقدين احترافيين مع إبراهيم الخرعان، ومحمد الشهري، لمدة ثلاثة مواسم، لتمثيل صفوف فريق تحت 16 عامًا.

وأنهت إدارة الليوث توقيع عقد احترافي مع سعود الدريهم، حارس المرمى، لمدة ثلاثة مواسم، لتمثيل فريق تحت 18 عامًا.

ويسعى الشباب إلى تحديث العناصر في الفئات السنية من خلال صفقات الصيف، إذ سبق أن أعلنت الإدارة، في الثاني من أغسطس الجاري، عن التوقيع مع محمد الشعلان، ومحمد العبد اللطيف، لتمثيل فريق تحت 16 عامًا.