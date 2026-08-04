اتصالات رولفس تبعد ديابي عن الاتحاد

دخل نادي باير ليفركوزن الألماني سباق التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، الثلاثاء.

ويتولى الألماني سايمون رولفس، المدير الرياضي بنادي باير ليفركوزن الألماني، التفاوض مع ديابي، وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين الطرفين جيدة.

وقالت «بيلد»، إنه بعد بيع البوسني كريم الاجبيجوفيتش إلى يوفنتوس الإيطالي، فإن ليفركوزن مستعد لتقديم عرض مالي، أقل من 30 مليون يورو، لشراء بطاقة اللاعب.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن سايمون رولفس قد يقدم لديابي ما يصل إلى 6 ملايين يورو سنويًا، أقل من راتبه الحالي مع الاتحاد، الذي يصل إلى نحو 10 ملايين يورو سنويًا.

ويدخل ليفركوزن السباق للتوقيع مع ديابي برفقة إنتر ميلان الإيطالي، الذي كشف تقرير للإجازيتا ديلو سبورت، الثلاثاء، عن أن النادي الإيطالي وضع الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس خيارًا بديلًا لديابي، تحسبًا لعدم موافقة إدارة شركة نادي الاتحاد على بيع اللاعب لمصلحتها.

وانتقل ديابي إلى الاتحاد صيف عام 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، ولعب مع القطب الجداوي 71 مباراة في مختلف المسابقات نجح خلالها بتسجيل 11 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.