آل نصفان يتصدر تصنيف آسيا وأوروبا

اعتلى محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، صدارة التصنيف العالم للاتحاديين الآسيوي والأوروبي لشهر أغسطس الجاري، في إنجاز استثنائي، للمرة الأولى، على مستوى اللعبة.

وجاء تتويج آل نصفان بالمركز الأول آسيويًا وأوروبيًا في آن واحد نتيجة الرصد الدقيق لمشاركاته ونتائجه المتقدمة التي حققها في بطولات الاتحاد الآسيوي للإسكواش، إلى جانب مشاركاته في البطولات الأوروبية.

وكان اللاعب قد انتزع المركز الأول في تصنيف الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، قبل أن يحقق الشهر الجاري قفزة تاريخية بالجمع بين قمة القارتين «آسيا وأوروبا».

من جانبه، أبدى آل نصفان سعادته بهذا الإنجاز التاريخي، قائلًا: «الحمد لله على هذا الإنجاز الكبير الذي أعتز به كثيرًا، اعتلاء صدارة التصنيف الآسيوي والأوروبي في وقت واحد ثمرة جهد وعمل متواصل، وما كان ليتحقق لولا فضل الله، ثم الدعم المستمر والرعاية الكريمة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبمتابعة ودعم مستمر من الاتحاد السعودي للعبة».

وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز إلى جميع السعوديين، وأعدكم بمواصلة العمل لرفع علم السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية المقبلة».