الأزرق يعود

عادت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض، فجر الثلاثاء، قادمة من النمسا، بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)