فينجر: لم أشارك في خطة إنفانتينو

أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، أن قرار التخلي عن المشروع المثير للجدل لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، القاضي ببيع حصص في كأس العالم، كان ضروريًا للغاية ولا جدال فيه.

ويشغل فينجر منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا منذ 2019، وأصبح أحدث شخصية بارزة تنتقد مشروع إنفانتينو، الثلاثاء.

وكان إنفانتينو يرغب في بيع حصة بنسبة 20 في المئة من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص عبر شركة «فيفا فوروورد إنتربرايز».

وأثار المشروع سيلًا من الانتقادات ضد إنفانتينو، كما رفضته ثلاثة اتحادات قارية، ما أجبر المسؤول الإيطالي على التخلي عن فكرته المثيرة للانقسام.

ولوّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» بمقاطعة كأس العالم، وغيرها من بطولات فيفا، إذا مضى إنفانتينو قدمًا في تنفيذ مشروعه.

وانضم فينجر، أنجح مدرب في تاريخ أرسنال، إلى موجة المعارضين، الثلاثاء، موضحًا أنه كان يعارض المشروع قائلًا: «تستحق الأحداث الأخيرة في فيفا بعض التوضيح من جانبي».

وأضاف: «أشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، وأشرف مع فريقي على تحليل بيانات اللعبة ومركز التدريب الإلكتروني التابع لفيفاـ وتطوير تعليم الشباب عبر 60 أكاديمية في 60 دولة، حيث تكون الحاجة أكبر، إضافة إلى مسابقات الشباب حول العالم، كما أنني مستشار فني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب، ولم أكن مشاركًا في هذه الخطة الاستراتيجية، ولم أعلم بالمشروع إلا من خلال التقارير الإعلامية».

وأكمل: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية، ولا جدال فيه، لأنني أؤمن إيمانًا راسخًا بوجود فيفا مستقل يخدم لعبتنا بتفانٍ وشفافية ونزاهة».

وجاء انتقاد فينجر بعد تصريحات مواطنه كيفن لامور، المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، الذي قال، الأسبوع الماضي، إن العاملين في الهيئة الكروية العالمية تعرّضوا للخداع من قبل إنفانتينو.

وسحبت عدة اتحادات أوروبية دعمها لإنفانتينو في محاولة لضمان عدم بقائه في السلطة على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه في مارس لولاية أخيرة على رأس فيفا، وسيحتاج إلى 106 أصوات من أصل 211 اتحادًا عضوًا للفوز. وأصدر الاتحاد الويلزي لكرة القدم بيانًا، الإثنين، أكد فيه سحب دعمه.

ويُعتقد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصدد توجيه رسالة إلى فيفا لتأكيد تغيير موقفه.

وأصدر ويفا بيانًا، السبت، رحّب فيه بسحب مشروع فيفا فوروورد إنتربرايز، لكنه أكّد أنه «فقد الثقة» بإنفانتينو.