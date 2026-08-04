راتب يايسله عقبة فيرنر في تدريب الأهلي

رفض الألماني أولي فيرنر، مدرب فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم السابق، عرضًا من إدارة النادي الأهلي، لخلافة مواطنه ماتياس يايسله، وفق صحيفة «بيلد» الألمانية، الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الألمانية عن أن فيرنر أخبر إدارة الأهلي رغبته بأخذ قسط من الراحة واستجماع قواه، عقب تجربته الأخيرة، مقدمًا شكره على الاهتمام بخدماته.

وأشارت إلى أن الأهلي قدم راتبًا سنويًا يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه مواطنه ماتياس يايسله، والمقدر بـ11 مليون يورو سنويًا.

وبيّنت أن فيرنر كان خيارًا رئيسًا لإدارة القطب الجداوي، لخلافة يايسله، الذي توج معه بلقب بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة الموسمين الماضيين، إضافة تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، الموسم الماضي.

وبدأ فيرنر في مهنة التدريب، حينما قاد فريق الفئات السنية بنادي هولشتاين كيل، الذي سبق أن لعب بصفوفه قبل اعتزال الكرة في موسم 2023ـ2014، وظل مساعدًا لمدرب الفريق الأول من 214 حتى 2019، وفي سبتمبر 2019 عُيّن مدربًا موقتًا فترة قصيرة، وفي 2019 قاد هولشتاين كيل للمنافسة على الصعود إلى الدوري الألماني، وفي 2025 درب فريق فيردر بريمن، وقاده للعودة إلى الدوري الألماني الممتاز، واستقر بالفريق في البوندسليجا، وفي 2025 عُيّن مدربًا لفريق لايبزيج قبل أن يودعه بنهاية الموسم الماضي.

يمتلك فيرنر رخصة التدريب الأوروبية، ويعتمد على اللعب بأسلوب هجومي وخطة 4ـ3ـ3.