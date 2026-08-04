ألونسو: لم أتخذ القرار بشأن مستقبل مودريك

ذكر الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أنه لم يتخذ قرار بشأن مستقبل ميخايلو مودريك مع النادي الإنجليزي، مشيرًا إلى مشاركته في المباريات التحضيرية للموسم الجديد بعد عودته من إيقاف بسبب المنشطات.

وكان اللاعب الدولي الأوكراني، البالغ 25 عامًا، قد أُوقف لمدة أربعة أعوام، بعدما جاءت نتيجة اختبار للمنشطات خضع له عام 2024 إيجابية، لكن سُمح له، الجمعة، باستئناف مسيرته الكروية عقب كسبه الاستئناف الذي تقدّم به.

ولم يخض أي مباراة منذ نوفمبر 2024، وترددت شائعات عن أن تشيلسي قد يوافق على إعارته لاستعادة جاهزيته، أو حتى بيعه نهائيًا.

وعندما سُئل في هونج كونج، الثلاثاء، قبل المباراة التجريبية لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي عن تلك الاحتمالات، قال ألونسو: «لم يُتخذ أي قرار وحدث كل شيء بسرعة كبيرة، لذا، كان الأمر الأهم بالنسبة إلينا هو التفكير في اللاعب، وأن يشعر بأنه عاد إلى أجواء المجموعة، وبات من جديد جزءًا من الفريق. نحن بحاجة إلى تقييم الوضع، لكن بالتأكيد... إنها حالة خاصة بالنسبة إليه، لذا علينا أن نتعامل معها بحساسية».

وجاء إيقاف مودريك بعد ثبوت وجود كمية ضئيلة من مادة «ميلدونيوم» المحظورة في عينته.

وقدّم اللاعب استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، كما أن تعديلات طرأت على اللوائح خلال الفترة الفاصلة، تعني أنه لو أظهرت عينته النتيجة ذاتها حاليًا، لما وُجّهت إليه اتهامات تتعلق بالمنشطات.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان لاعبه العائد المشاركة ضد يوفنتوس، الأربعاء، أجاب ألونسو بالإيجاب.

وقال الإسباني: «كان يوم الإثنين يتعلق أكثر بالمشاعر والأحاسيس المرتبطة بالعودة إلى الفريق، أكثر من تقييم مستوى الجاهزية البدنية. لكن نعم، يمكنه اللعب. ربما تكون المشاركة لمدة 90 دقيقة مبكرة جدًا. لكنه متاح للاختيار».

وشملت جولة تشيلسي التحضيرية حتى الآن مباراتين تجريبيتين في أستراليا، ففاز على وسترن سيدني واندررز 6ـ4، قبل خسارته أمام غريمه اللندني توتنام 1ـ2.

ويستهل مشواره في الدوري بمواجهة فولهام على ملعب كرايفن كوتدج، 24 أغسطس الجاري.