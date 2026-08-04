بالرفاع.. القادسية يختتم التجريبيات

يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم، الجمعة، نظيره الرفاع البحريني في لقاء تجريبي، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها يختتم القادسية بمواجهة الرفاع، التي تعد التجريبية الأخيرة، تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونجح الفريق الشرقاوي بالانتصار على هجر، الأحد الماضي، بنتيجة 5ـ1 في لقاء تجريبي بعد عودته من معسكره الإعدادي الخارجي.

وكان القادسية وصل، 27 يوليو الماضي، إلى الخُبر عقب نهاية معسكره الإعدادي، الذي نُظِّم في مدينة جيرونا الإسبانية، ولعب فيه ثلاث مواجهاتٍ تجريبية.

وخاض الفريق مباراتين أمام جيرونا وأوفيدو الإسبانيين، انتهتا بالتعادل السلبي، بينما خسر أمام ليفاني 0ـ1.

ويدشن القادسية موسمه الجديد بمواجهة الشباب، 13 أغسطس الجاري، على ملعب SHG أرينا في الرياض العاصمة السعودية.