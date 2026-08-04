الأهلي.. التأهيل يحدد عودة ميندي

يخضع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لبرنامج علاجي وتأهيلي منتظم في العيادة الطبية بمقر النادي في جدة، بإشراف مباشر من الجهاز الطبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن عودة ميندي «34 عامًا» إلى التدريبات الجماعية، ستحدد وفق استجابته للتأهيل الذي يخضع له حاليًا، من خلال الجلسات المكثفة لموضع الإصابة.

وبيّن أن الجهاز الطبي يأمل في تجهيز الحارس الدولي، وتخطيه المرحلة الأولى، تحسبًا لدخوله إلى الجزء الثاني من التأهيل، بالمشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودته للمباريات الرسمية تدريجيًا.

وتعرض السنغالي إدوارد ميندي لإصابة قوية في الركبة اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج بدوري المجموعات في مونديال 2026، اضطر على إثرها إلى مغادرة أمريكا والعودة إلى جدة للخضوع إلى الكشف مع طبيب النادي، بعدها سمح له بالعودة من جديد للالتحاق ببعثه بلاده قبل مواجهة بلجيكا في دورالـ 32، التي خسرها رفقاؤه 2ـ3.

وغاب ميندي عن المشاركة في معسكر فريقه الأوربي، الذي نظم على مرحلتين، خلال الفترة من 3 إلى 28 يوليو بين النمسا والبرتغال.