24 أغسطس.. الاتحاد الخليجي يسحب قرعة دوري الأبطال

حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، 24 أغسطس الجاري، موعدََا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026ـ2027، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديًا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء بحسب بيان نشره، الثلاثاء.

ووفقًا للائحة التنظيمية للمسابقة، سيجري توزيع الفرق الـ 12 المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يقضي نظام الدوري بتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلّان المركز الثالث في المجموعات الثلاث، إلى الدور ربع النهائي، الذي سيجرى بنظام الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور الدوري، وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي، وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة الاتفاق، نيوم، النصر وعجمان الإماراتيين، ومن قطر الدحيل، قطر، أربيل والزوراء العراقيان، الشباب العماني، الرفاع البحريني، كاظمة الكويتي، شعب حضرموت اليمني.