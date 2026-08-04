الأهلي يغلق تجريبية الاتفاق

أغلقت إدارة النادي الأهلي المواجهة التجريبية للفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق على ملعبه، الأربعاء، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها فإن ملعب النادي سيكون مغلقًا بشكل كامل، ولن يسمح بدخول وسائل الإعلام والجماهير بطلب من البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتجرى المباراة في تمام الـ 6:45 مساءً، وسيتم بثها عبر تطبيق STC tv، والذي تعاقد مع النادي الأهلي لنقل جميع مباريات فريقه التجريبية خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وكان الفريق الجداوي خاض ست مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي الذي اختتم أخيرًا في النمسا والبرتغال، وانتهت واحدة بفوزه على إف سي بينزجاو بنتيجة 8ـ0، فيما تعادل مرتين مع ريو آفي 2ـ2 وفولهام 1ـ1، وخسر ثلاثة أمام هولشتاين كيل 1ـ4، وفيتوريا جيماريش 1ـ3، وبورتيمونينسي 0ـ2.

ويفتتح الفريق الأهلاوي مشوار الموسم الجديد أمام الدرعية في 13 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي، وفي اليوم التالي يواجه الاتفاق ضيفه الرياض على ملعبه في الدمام لحساب الجولة ذاتها.