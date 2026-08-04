المرة الثانية.. رينارد يقود «الأفيال»

عيّن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الثلاثاء، الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب الأول للمرة الثانية خلفًا لإيميرس فايي، الذي لم يجدد له عقده، رغم قيادته «الأفيال» إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2024، وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2026، وهو أفضل إنجاز في تاريخ البلاد في البطولة.

وسبق لرينارد «57» تدريب المنتخب بين عامي 2014 و2015. كما تولى قيادة السعودية مرتين، وأخيرًا تونس بشكل مؤقت خلال كأس العالم عقب الهزيمة الثقيلة أمام السويد 1-5 في المباراة الافتتاحية والإطاحة بالمدرب صبري لموشي. وخلال تلك الفترة القصيرة، أشرف رينارد على مباراتين انتهتا بالخسارة أمام اليابان «4-0» وهولندا «3-1».

ويعود رينارد بعد 11 عامًا إلى مقاعد بدلاء المنتخب الإيفواري، حيث يحظى بشعبية كبيرة بفضل قيادته الجيل الذي ضم يايا توريه إلى إحراز لقب كأس أمم إفريقيا عام 2015، منهيًا انتظارًا دام نحو 25 عامًا.

ويتمتع رينارد بسجل مميز في القارة الإفريقية، إذ سبق له التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع زامبيا 2012، كما تولى تدريب عدد من المنتخبات، بينها غانا وأنغولا والمغرب.

إلا أن تجاربه الأخيرة جاءت بنتائج متفاوتة، إذ أُقيل من تدريب المنتخب السعودي في أبريل، رغم قيادته إلى التأهل لكأس العالم 2026، كما قاد المنتخب الفرنسي للسيدات إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وأوضح الاتحاد الإيفواري أن رينارد سيصل إلى أبيدجان العاصمة الإيفوارية خلال الأيام المقبلة لتولي مهامه رسميًا.